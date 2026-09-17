Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о праве на самоопределение: возможные даты референдумов

Впервые в истории все три региона Великобритании возглавляют сторонники независимости. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на встрече в Кардиффе подписали меморандум о взаимопонимании, в котором закрепили право народов на самоопределение и призвали Лондон не препятствовать референдумам.
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