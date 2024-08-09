В Госдуме отметили важность прибавки к пенсии инвалидам и пенсионерам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила RT, что прибавка в 1200 рублей будет выплачиваться инвалидам I группы и пенсионерам проактивном беззаявительном режиме.
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