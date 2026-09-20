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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальдано о словах Ямаля про «Золотой мяч»: «Для великих уверенность в себе не просто черта характера, а рабочий инструмент, столь же важный, как и техника удара по мячу»

Экс-тренер «Реала» Хорхе Вальдано оценил заявление вингера «Барселоны» Ламина Ямаля о том, что он заслуживает получить « Золотой мяч » в 2026 году.

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