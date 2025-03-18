Захарова ответила Зеленскому на его заявление, что Украина – не салат и не компот

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавние слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что «Украина – не салат».
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