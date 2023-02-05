Наш потерянный мир

34 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Понятно, что цель не только Китай, но и Россия, о чем они скромно умалчивают. Радует только, что наши правители все-т...США запросили у Я...
  • Фаина Юсупова
    Неужели Япония такая тупая,если что-то сделают,они все погибнут.Неужели их атомная бомба по которой ударили1945г. Не ...США запросили у Я...
  • Андрей Шишинов
    А от них что-то зависит? Как хозяева прикажут, так и будет...США запросили у Я...

Определен тип ракеты, которой ВВС США уничтожили китайский аэростат

Определен тип ракеты, которой ВВС США уничтожили китайский аэростат

Несколько дней назад над территорией США сбили аэростат, прилетевший из Китая. В Сети было опубликовано видео, как это произошло, а также появилась возможность определить тип ракеты, которой американцы уничтожили китайский летательный аппарат.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх