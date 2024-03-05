Бронирование отдыха в Крыму на 8 Марта выросло в 3 раза

Туристы стали активнее интересоваться Крымом. Количество бронирований отдыха на Международный женский день увеличилось в три раза в сравнении с показателями прошлого года, выяснили эксперты Национального туроператора Алеан.
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