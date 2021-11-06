12 доказательств, что у врачей свое, особенное чувство юмора

Медики - тоже люди. Да, возможно они испорчены большим количеством пациентов, с которыми им приходится иметь дело каждый день, или низкими зарплатами, если речь идет о наших государственных больницах, но именно чувство юмора помогает им выживать.
Медики - тоже люди. Да, возможно они испорчены большим количеством пациентов, с которыми им приходится иметь дело каждый день, или низкими зарплатами, если речь идет о наших государственных больницах, но именно чувство юмора помогает им выживать.
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