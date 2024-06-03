Ваноли о выходе «Венеции» в Серию А: «Мы совершили подвиг, когда прикладываешь усилия, мечты могут сбыться. В России у меня был важный опыт в трудный период в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» возглавляет итальянский клуб с 2022 года. Вчера команда вернулась в Серию А после двух лет во втором дивизионе, обыграв «Кремонезе» по сумме двух матчей плей-офф (0:0, 1:0) «Я потерял дар речи.