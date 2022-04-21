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Как сегодня выбрать надежного финансового партнера

Как сегодня выбрать надежного финансового партнера

Руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на недавнем выступлении сообщила, что с 1 по 10 апреля объем вкладов населения в российских кредитных организациях вырос на 1,6% — при том, что в феврале–марте отток финансов был больше 2 триллионов рублей.

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