Как сегодня выбрать надежного финансового партнера

Руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на недавнем выступлении сообщила, что с 1 по 10 апреля объем вкладов населения в российских кредитных организациях вырос на 1,6% — при том, что в феврале–марте отток финансов был больше 2 триллионов рублей.