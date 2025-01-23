Раскрыт план ВСУ в Курской области

Член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются удерживать занятую часть Курской области на протяжении 100 дней.
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