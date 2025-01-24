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Царьград

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Москва инвестирует в будущее: 202 новых детсада и школы для 96 тыс. детей

Москва инвестирует в будущее: 202 новых детсада и школы для 96 тыс. детей

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий запланировано строительство 108 детских садов и 94 школ для более чем 96 тыс.

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