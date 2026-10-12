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Царьград

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Эксперты сняли вопрос о возвращении сервисов "Яндекса" к нормальной работе

Эксперты сняли вопрос о возвращении сервисов "Яндекса" к нормальной работе

Русский технологический сектор столкнулся с беспрецедентной проверкой на прочность.Потеря сразу трех ключевых центров обработки данных вынудила экспертов пересмотреть традиционные подходы к безопасности и назвал реальные сроки полного восстановления цифровых систем.

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