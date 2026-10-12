Эксперты сняли вопрос о возвращении сервисов "Яндекса" к нормальной работе

Русский технологический сектор столкнулся с беспрецедентной проверкой на прочность.Потеря сразу трех ключевых центров обработки данных вынудила экспертов пересмотреть традиционные подходы к безопасности и назвал реальные сроки полного восстановления цифровых систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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