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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о центрах: «Бэкстрем – один тип игрока, Кузнецов – другой, Строум – третий. Их нельзя сравнивать. Дилан все еще молод и может стать топ-центром»

«Бэкстрем – один тип центра, Кузнецов – другой, Строум – третий. Их нельзя сравнивать. Дилан все еще молод и может стать еще лучше.

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