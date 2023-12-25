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Какие дела разрешены в день святого Евстратия и Ведьмины посиделки 26 декабря, что делать нельзя

Какие дела разрешены в день святого Евстратия и Ведьмины посиделки 26 декабря, что делать нельзя

Какие дела разрешены в день святого Евстратия и Ведьмины посиделки 26 декабря, что делать нельзя Алёна ЮрьеваВ этот день, 26 декабря, церковь отмечала память мудреца и мученика Евстратия, символа веры и стойкости.

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