Какие дела разрешены в день святого Евстратия и Ведьмины посиделки 26 декабря, что делать нельзя Алёна ЮрьеваВ этот день, 26 декабря, церковь отмечала память мудреца и мученика Евстратия, символа веры и стойкости.
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