Где на самом деле дороже еда - на Западе или у нас? Этот молочный продукт в Европе оказался на треть дешевле, чем в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Директор тольятти...
- Сразу 11 видов ор...
- Почему Путина в а...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым