Осужденный зашил себе глаза, рот и уши в колонии в Павлодаре

Отбывающий наказание в колонии строгого режима в Павлодаре обратился к президенту Казахстана с жалобой на действия сотрудников ДУИС по Павлодарской области.
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