18-летний брянец рассказал, как в первый раз голосовал на выборах

Помните ли вы свои первые выборы? Когда вы, взяв паспорт, отправились на избирательные участки, осознавая свою причастность к будущему страны? «Новости Брянска» решили напомнить читателям об этих ощущениях и пообщались с Владиславом Сидоренко.