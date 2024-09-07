18-летний брянец рассказал, как в первый раз голосовал на выборах

Помните ли вы свои первые выборы? Когда вы, взяв паспорт, отправились на избирательные участки, осознавая свою причастность к будущему страны? «Новости Брянска» решили напомнить читателям об этих ощущениях и пообщались с Владиславом Сидоренко.
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