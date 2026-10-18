Инсулинорезистентность — это состояние «метаболической глухоты», при котором клетки организма перестают адекватно реагировать на команды инсулина, который помогает глюкозе попасть внутрь клеток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Психолог Ковалева...
- С сырьем проблем ...
- ДВ С сырьем проблем ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым