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Русский Днепропетровск

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«Клещи», «котлы», «мешки»: Сырскому после провала в Красногоровке стала везде мерещиться «зрада»

Радомир Маркуш 8 сентября 2024 г., 14:08   Армия России обезопасила фланги прорыва к Покровску и теперь может наступать дальше Самостийные мониторинговые каналы сообщили вечером 7 сентября, что до полного захвата армией России Красногоровки остались часы.

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