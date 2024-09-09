«Клещи», «котлы», «мешки»: Сырскому после провала в Красногоровке стала везде мерещиться «зрада»

Радомир Маркуш 8 сентября 2024 г., 14:08 Армия России обезопасила фланги прорыва к Покровску и теперь может наступать дальше Самостийные мониторинговые каналы сообщили вечером 7 сентября, что до полного захвата армией России Красногоровки остались часы.