Радомир Маркуш 8 сентября 2024 г., 14:08 Армия России обезопасила фланги прорыва к Покровску и теперь может наступать дальше Самостийные мониторинговые каналы сообщили вечером 7 сентября, что до полного захвата армией России Красногоровки остались часы.
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