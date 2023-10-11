Образ дня: королева Летиция в зеленом платье с графичным узором от Sandro

Образ дня: королева Летиция в зеленом платье с графичным узором от SandroКоролева Испании Летиция выглядела великолепно в зеленом платье миди с необычным узором на мероприятии в Мадриде, посвященному Всемирному дню психического здоровья.
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