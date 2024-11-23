Ефимов: город выделит землю для строительства промобъекта в Южном Бутове

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что на юго-западе столицы появится производственный комплекс в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
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