В конгрессе США создали целевую группу по рассекречиванию документов

Конгрессмен Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) возглавит целевую группу по рассекречиванию списка клиентов педофила Джеффри Эпштейна, файлов, связанных с убийством Кеннеди, а также других секретных материалов, сообщил 11 февраля телеканал Fox News.