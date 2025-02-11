В конгрессе США создали целевую группу по рассекречиванию документов

Конгрессмен Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) возглавит целевую группу по рассекречиванию списка клиентов педофила Джеффри Эпштейна, файлов, связанных с убийством Кеннеди, а также других секретных материалов, сообщил 11 февраля телеканал Fox News.
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