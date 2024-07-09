Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Бог всегда был на стороне России! У нее память уже отшибло!Пугачева написала...
  • Вовладар Даров
    Никакого короткого перемирия, идти до конца, до полной капитуляцииОрбан предложил П...
  • Ирина Галивец
    Чтоб потом не говорить, что нас опять обманули - никакого прекращения огня! Только полная капитуляция хохляндии!Орбан предложил П...

Володин заявил, что Госдума поддержит идею МВД о выдворении мигрантов еще по 20 статьям КоАП

Володин заявил, что Госдума поддержит идею МВД о выдворении мигрантов еще по 20 статьям КоАП

В законопроекте идет речь о правонарушениях в области общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениямиГосдума поддержит подготовленный МВД законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх