Володин заявил, что Госдума поддержит идею МВД о выдворении мигрантов еще по 20 статьям КоАП

В законопроекте идет речь о правонарушениях в области общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениямиГосдума поддержит подготовленный МВД законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
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