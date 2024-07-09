Володин заявил, что Госдума поддержит идею МВД о выдворении мигрантов еще по 20 статьям КоАП

В законопроекте идет речь о правонарушениях в области общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениямиГосдума поддержит подготовленный МВД законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).