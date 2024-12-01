Полковник запаса Мураховский: у ВС РФ на линии фронта не осталось мотострелковых и танковых частей

Какой-то странный заголовок. Полковник говорит о фронтовых потерях в технике, с обеих сторон, и это в общем понятно. Но заголовок - о том, что у НАС там не осталось ВОЙСК. Заголовок придумал провокатор.

Модест

Ну там в статье полковник как раз говорит об изменении тактики применения тяжёлой техники, что уже пошло вразрез с существующими боевыми уставами, в которых нет понятия о боевых дронах. Общевойсковых или фронтовых операций никто не разрабатывает, Герасимову бы в кресле усидеть. Поэтому в бой идёт мотолыга и 5 - 6 штурмовиков. Захватили опорник - остальные подтянулись и заняли позицию. Похоже на передвижение по пластунски. Так что переименование мотострелков в пластуны вполне закономерно при существующей стратегии военной борьбы.