За 33 месяца идущей российской СВО на украинской территории стороны конфликта потеряли огромное количество разнообразной техники.
Полковник запаса Мураховский: у ВС РФ на линии фронта не осталось мотострелковых и танковых частей
Комментарии
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Модест
Ну скоро на луки и копья перейдём, деревья ещё не все сожгли. Оборонка требушеты обещала, а калмыки конницу подгонят. Не пропадём!
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15 час.
Вадим Кузнецов
Какой-то странный заголовок. Полковник говорит о фронтовых потерях в технике, с обеих сторон, и это в общем понятно. Но заголовок - о том, что у НАС там не осталось ВОЙСК. Заголовок придумал провокатор.
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15 час.
Модест
Ну там в статье полковник как раз говорит об изменении тактики применения тяжёлой техники, что уже пошло вразрез с существующими боевыми уставами, в которых нет понятия о боевых дронах. Общевойсковых или фронтовых операций никто не разрабатывает, Герасимову бы в кресле усидеть. Поэтому в бой идёт мотолыга и 5 - 6 штурмовиков. Захватили опорник - остальные подтянулись и заняли позицию. Похоже на передвижение по пластунски. Так что переименование мотострелков в пластуны вполне закономерно при существующей стратегии военной борьбы.
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14 час.
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