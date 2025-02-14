Qualcomm и так было непросто конкурировать с MediaTek, а теперь в игру вступает Nvidia. Компании вместе создают процессоры для ПК и мобильных устройств

Nvidia и MediaTek продолжают углублять сотрудничество, о чем сообщает Mydrivers. Компании не только планируют выпустить ИИ-чип для ПК во второй половине 2025 года, но и разрабатывают ИИ-чип для смартфонов с намерением увеличить свою долю на мобильном рынке.