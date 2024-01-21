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Одно ЧП на базе ВВС США - минус $14 млн: Простенько и со вкусом

Одно ЧП на базе ВВС США - минус $14 млн: Простенько и со вкусом

Американский авиатехник умудрился уничтожить двигатель истребителя стоимостью в 14 млн долларов.Оплошность, недосмотр или банальное разгильдяйство, и – бац – американцы лишились самолётного двигателя стоимостью 14 миллионов долларов.

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