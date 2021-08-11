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Этого боятся в Пентагоне! Возмездие неизбежно!

Этого боятся в Пентагоне! Возмездие неизбежно!

Если бы у наших экономистов была хоть капелька мозгов, они бы понимали, что расходы на армию всегда на порядок и даже несколько порядков ниже, чем расходы на войну! Слава богу, что их не очень-то спрашивают, а то была уже одна страна, которая сделала ставка на «мирную экономику»: Владимир Владимирович напомнил как-то главе Казахстана про судьбу Ирака:Глядя на то, как яростно мечется угасающий на глазах гегемон, ища кого бы ему сожрать, чтобы протянуть ещё хоть несколько лет, становится предельно ясно, что Россию хранит только ядерное оружие! Впрочем… не совсем так.

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Леонид
"Болтун - находка для шпиона!"
Иван
будет воля- будет путь...
степан дунов
Уже осточертело слушать про российских иуд либералов которые откровенно позиционируют себя как врагов России и ответственности как с гуся вода. Правители России !! Очнитесь , хватит разваливать Россию потворствуя этой русофобской сволочи.
Сергей Цуканов
Привет , всем . Серёга - Е , МНОГО за СТАТЕЙКУ получил . . . Дальше не БУДУ , ИММУНИТЕТА , ВСЕМ . . .
Владимир Моргунов
Должно словарный запас автора ограничен самолетом судного дня. Смени профессию "писатель".
Владимр Семкин
Надо не только устрашать надо либеральную сводочь прихлопнуть а Западу по морде давать
Борис Осипов
Александр Дементьев
Очередной Аника-воин. Всё не устают писать о том, как они победят США. А с нашей (проданной иноинвесторам) экономикой только и остаётся надеяться на ядерное оружие. Да и то лишь в том случае, если красные кнопки ещё не переданы в аренду Западу.
Сергей Овчинников
Взвыли ублюдки-предатели!

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