На КАДе в Петербурге ограничат движение грузовиков в период проведения ПМЭФ-2024 

В дни проведения ПМЭФ в Петербурге перекроют участок дороги на КАДе для грузовых машин. Автомобили весом более 3,5 тонн не смогут проехать от развязки с Софийской улицей до пересечения с Ропшинским шоссе.
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