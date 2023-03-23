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Лунин о шоу-программе Мозалева с участием танцовщиц frame up: «Возможно, номер показался кому-то смелым. Во всяком случае, он необычный»

Хореограф Денис Лунин рассказал о номере Андрея Мозалева на турнире шоу-программ. «У нас было несколько идей по поводу показательного номера, но мы коллективно решили пойти на эксперимент и соединить танцы на полу с фигурным катанием.

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