Лунин о шоу-программе Мозалева с участием танцовщиц frame up: «Возможно, номер показался кому-то смелым. Во всяком случае, он необычный»

Хореограф Денис Лунин рассказал о номере Андрея Мозалева на турнире шоу-программ. «У нас было несколько идей по поводу показательного номера, но мы коллективно решили пойти на эксперимент и соединить танцы на полу с фигурным катанием.
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