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В Финляндии растет безработица из-за закрытия границы с РФ

В Финляндии растет безработица из-за закрытия границы с РФ

MAURITZ ANTIN/EPA/TASS Приграничные с Россией регионы Финляндии могут столкнуться с ускорением оттока жителей, занятых в туристической сфере.

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