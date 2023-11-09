Тарасенко сделал передачу в матче с «Торонто». У него 3+8 в 11 играх

Форвард «Оттавы» набрал 11-е (3+8) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 11 игр. Сегодня за 17:18 (2:06 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 2».
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