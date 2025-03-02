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Медвежий угол

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Новое лицо нашей медицины: врачи из Африки едут лечить русских

Новое лицо нашей медицины: врачи из Африки едут лечить русских

Русский компас Фото: Правительство Курганской области. Загорелые медики отмечают, что им здесь всё нравится, можно оставаться.

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Комментарии
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Александр Попов
Ну может он не в Африку свалил. А нашу больницу красной зоной сделали.
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6 час.
Одиссей
Давайте все-таки отделять мух от котлет!!! Врач Денге - не столько ангольский, сколько русский специалист. Со всеми вытекающими: знаниями ,навыками и, похоже, уже и образом мышления.  Поэтому совершенно справедлив камент из статьи: &quot;Да просто не захотела домой возвращаться. Пока училась в России, привыкла к нашему образу жизни. Не надо обсуждать, знания ей дали в России, пусть человек покажет себя в деле, возможно, что хороший специалист. Время покажет.&quot; А вот пакистанец и таджик - абсолютные чужаки. Они, поди, и учились-то не в России, а где-то у себя. Они явно не чувствуют себя частью нашего общества и ведут себя хищнически, как бандиты. Так же ,как и онколог и гинеколог, упомянутые в статье. Такие персонажи едут к нам, чтобы зарабатывать. Но для работы в коммерческой медицине их квалификация очень низка. Поэтому они идут в гос.медицину и &quot;зарабатывают&quot; на поборах с пациентов.  ЗЫ. Писал уже не раз и сейчас повторюсь: ДАЖЕ во времена СССР в СрАзии МЕСТНОЕ население делило врачей на 3 категории: - славяне, обучавшиеся на европейской территории. - местные, обучавшиеся на европейской территории. - местные, обучавшиеся по месту рождения.  Так вот, местные жители всячески избегали врачей 3й категории и толпой ломились к врачам 1/2й категории.  Сильно подозреваю, что приезжий врач-таджик как раз того самого 3го сорта, что не брак.  А вот врач Денге - именно 2й категории.  Давайте будем справедливыми и не расистами.  ЗЫ. Кстати! Есть веселая передача Женский стендап. И там есть персонаж Белла. А в кино есть Сиятвинда. А есть еще и Антон Зайцев. И была на слуху Елена Ханга. Да много их - людей непривычного цвета. (О Пушкине вспоминать не будем!!) К НИМ есть какие-то претензии?
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2 час.
Владимир Безгрешнов
Край !
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2 час.
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