Новое лицо нашей медицины: врачи из Африки едут лечить русских

Одиссей

Давайте все-таки отделять мух от котлет!!! Врач Денге - не столько ангольский, сколько русский специалист. Со всеми вытекающими: знаниями ,навыками и, похоже, уже и образом мышления. Поэтому совершенно справедлив камент из статьи: "Да просто не захотела домой возвращаться. Пока училась в России, привыкла к нашему образу жизни. Не надо обсуждать, знания ей дали в России, пусть человек покажет себя в деле, возможно, что хороший специалист. Время покажет." А вот пакистанец и таджик - абсолютные чужаки. Они, поди, и учились-то не в России, а где-то у себя. Они явно не чувствуют себя частью нашего общества и ведут себя хищнически, как бандиты. Так же ,как и онколог и гинеколог, упомянутые в статье. Такие персонажи едут к нам, чтобы зарабатывать. Но для работы в коммерческой медицине их квалификация очень низка. Поэтому они идут в гос.медицину и "зарабатывают" на поборах с пациентов. ЗЫ. Писал уже не раз и сейчас повторюсь: ДАЖЕ во времена СССР в СрАзии МЕСТНОЕ население делило врачей на 3 категории: - славяне, обучавшиеся на европейской территории. - местные, обучавшиеся на европейской территории. - местные, обучавшиеся по месту рождения. Так вот, местные жители всячески избегали врачей 3й категории и толпой ломились к врачам 1/2й категории. Сильно подозреваю, что приезжий врач-таджик как раз того самого 3го сорта, что не брак. А вот врач Денге - именно 2й категории. Давайте будем справедливыми и не расистами. ЗЫ. Кстати! Есть веселая передача Женский стендап. И там есть персонаж Белла. А в кино есть Сиятвинда. А есть еще и Антон Зайцев. И была на слуху Елена Ханга. Да много их - людей непривычного цвета. (О Пушкине вспоминать не будем!!) К НИМ есть какие-то претензии?