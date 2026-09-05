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Царьград

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Водитель 18 лет в Ярославле сбил троих, один погиб

Водитель 18 лет в Ярославле сбил троих, один погиб

В Ярославле возбуждено уголовное дело против 18-летнего водителя Mercedes, который 5 сентября сбил группу людей и врезался в остановку, убив мужчину и ранив двоих.

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