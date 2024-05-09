Нефть растет в цене на фоне сокращения запасов США и надежды на снижение ставки ФРС Татьяна АрестоваНа ранних торгах 9 мая цены на нефть выросли, поскольку сокращение запасов сырой нефти в США свидетельствует об уменьшении предложения.
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