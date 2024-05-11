LEON Вторая лига А. «Уфа» в гостях у «Велеса», «Ротор» сыграет с липецким «Металлургом» на выезде

«Уфа» в гостях сыграет с «Велесом», «Ротор» встретится с липецким «Металлургом» на выезде. LEON Вторая лига Дивизион А 13-й тур Группа «Золото» «Велес» – «Уфа» – 14:00 «Металлург» Липецк – «Ротор» – 15:00 «Родина-2» – «Краснодар-2» – 15:00 «Челябинск» – «Чайка» – 15:00 «Муром» – «Новосибирск» – 17:00 Группа «Серебро» «Волга» Ульяновск – «Спартак» Кострома – 14:00 «Текстильщик» – «Химик» – 14:00 «Торпедо» Миасс – «Иртыш» – 15:00 «Динамо» Брянск – «Авангард» Курск – 16:00 «Калуга» – Машук-КМВ» – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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