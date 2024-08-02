Опрос Rasmussen Reports: Трамп на пять процентных пунктов опережает Харрис

Кандидат на пост главы США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает вице-президента страны и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на 5 процентных пунктов среди потенциальных избирателей.
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