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Опрос Rasmussen Reports: Трамп на пять процентных пунктов опережает Харрис

Опрос Rasmussen Reports: Трамп на пять процентных пунктов опережает Харрис

Кандидат на пост главы США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает вице-президента страны и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на 5 процентных пунктов среди потенциальных избирателей.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Трамп&amp;Харрис = 5 пунктов. пять, Карл!!! ну, т.е., персональные данные президентов пиндостана всем по.рену, важнее, - чьих будете?
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