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Царьград

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"Они узнали не от меня. Увидели по телевизору": медсестра отравилась на СВО и не пожалела о своём выборе

"Они узнали не от меня. Увидели по телевизору": медсестра отравилась на СВО и не пожалела о своём выборе

Медсестра отравилась на СВО, не сказав родным, - они узнали по телевизору. Но она не пожалела о своём выборе, о том, что заключила контракт с Минобороны России.

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Валентина Косинова
ОТРАВИЛАСЬ или ОТПРАВИЛАСЬ ?
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22 час.
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