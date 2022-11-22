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Яннис Адетокумбо поставил сверху через Юсуфа Нуркича

Яннис Адетокумбо поставил сверху через Юсуфа Нуркича

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо исполнил постер-данк в матче с «Блэйзерс» (119:111). Адетокумбо поставил сверху через центрового «Портленда» Юсуфа Нуркича.

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