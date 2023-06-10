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На Кубани произошло смертельное ДТП с участием легковушки и фуры под Туапсе

На Кубани произошло смертельное ДТП с участием легковушки и фуры под Туапсе

Смертельное ДТП произошло вечером 9 июня на автодороге М-4 «Дон» в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

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