На Кубани произошло смертельное ДТП с участием легковушки и фуры под Туапсе

Смертельное ДТП произошло вечером 9 июня на автодороге М-4 «Дон» в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
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