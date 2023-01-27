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Веришь в победу BetBoom Team над Спиритами? Тогда ставь на парней с самым высоким кэфом в BetBoom!

Веришь в победу BetBoom Team над Спиритами? Тогда ставь на парней с самым высоким кэфом в BetBoom!

29 января пройдет завершающий матч DPC для Восточной Европы − BetBoom Team против Team Spirit. Команды идут без поражений, поэтому предстоящая игра кому-то подпортит статистику.

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