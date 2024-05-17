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То, что происходило на съемках “Того самого Мюнхгаузена” Марка Захарова пугало всю съемочную группу

То, что происходило на съемках “Того самого Мюнхгаузена” Марка Захарова пугало всю съемочную группу

Марк Захаров проделал огромную работу, чтобы фильм “Тот самый Мюнхгаузен” был выпущен на свет. Более того, в течение всего процесса съемок возникали непредвиденные препятствия, которые мешали и задерживали режиссера.

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