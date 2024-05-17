То, что происходило на съемках “Того самого Мюнхгаузена” Марка Захарова пугало всю съемочную группу

Марк Захаров проделал огромную работу, чтобы фильм “Тот самый Мюнхгаузен” был выпущен на свет. Более того, в течение всего процесса съемок возникали непредвиденные препятствия, которые мешали и задерживали режиссера.
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