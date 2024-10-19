Украинские военнослужащие© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard8,7K прочтений 3 дня назад Украины разочарованы в киевском режиме и проводимой им политикой в отношении конфликта, заявил эксперт Ярослав Штефец в интервью Parlamentní listy.
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