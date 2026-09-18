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Татар-информ

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Патрик о ролике Овечкина с Лавровым: «Если бы знали — вряд ли бы это обсуждали»

Патрик о ролике Овечкина с Лавровым: «Если бы знали — вряд ли бы это обсуждали»

Скриншот с видео Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал участие капитана команды Александра Овечкина в политическом видео.

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