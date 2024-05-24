"Смотри, Сырский, какого кадра тебе нарисовали": За сборы для ВСУ студент МГУ получил обратный билет на Украину

Natalija Osminina "На кадрах задержания женщина удивляется, когда её задерживают: "Вы что делаете?"- у них же мозги полностью отсутствуют- еще с Майдана стало понятно, что причинно-следственных цепочки им неведомы. И это генетическая мутация. Отсюда и известное: "А нас за ШО???".

Natalija Osminina У лиц, не имеющих опыта и спец.подготовки шанс погибнуть в первом же бою 99,9%