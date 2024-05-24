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"Смотри, Сырский, какого кадра тебе нарисовали": За сборы для ВСУ студент МГУ получил обратный билет на Украину

"Смотри, Сырский, какого кадра тебе нарисовали": За сборы для ВСУ студент МГУ получил обратный билет на Украину

Студента факультета фундаментальной медицины МГУ, гражданина Украины Сергея Гулько депортируют на родину.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;На кадрах задержания женщина удивляется, когда её задерживают: &quot;Вы что делаете?&quot;- у них же мозги полностью отсутствуют- еще с Майдана стало понятно, что причинно-следственных цепочки им неведомы. И это генетическая мутация. Отсюда и  известное: &quot;А нас за ШО???&quot;.
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55 мин.
Natalija Osminina
У лиц, не имеющих  опыта и спец.подготовки шанс погибнуть в первом же бою 99,9%
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54 мин.
НЭ
Наталья Эрнст
Вот на передовую, для него это самое страшное, а Донбасс восстанавливать, есть другие (пленные)., а то будет ещё на гражданке воду мутить, а так пусть захищает свою укропию...
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