Студента факультета фундаментальной медицины МГУ, гражданина Украины Сергея Гулько депортируют на родину.
"Смотри, Сырский, какого кадра тебе нарисовали": За сборы для ВСУ студент МГУ получил обратный билет на Украину
Комментарии
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Natalija Osminina
"На кадрах задержания женщина удивляется, когда её задерживают: "Вы что делаете?"- у них же мозги полностью отсутствуют- еще с Майдана стало понятно, что причинно-следственных цепочки им неведомы. И это генетическая мутация. Отсюда и известное: "А нас за ШО???".
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55 мин.
Natalija Osminina
У лиц, не имеющих опыта и спец.подготовки шанс погибнуть в первом же бою 99,9%
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54 мин.
НЭ
Наталья Эрнст
Вот на передовую, для него это самое страшное, а Донбасс восстанавливать, есть другие (пленные)., а то будет ещё на гражданке воду мутить, а так пусть захищает свою укропию...
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2 мин.
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