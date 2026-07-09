Axios пишет об ударах США по военным целям Ирана в районе Ормузского пролива

США бьют по иранским военным целям (объекты КСИР) в районе Ормузского пролива. Под атакой оказались береговые радиолокационные станции, позиции противокорабельных ракет и элементы системы противовоздушной обороны.
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