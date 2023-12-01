YMCA Moldova оказывает помощь и услуги украинским беженцам

У YMCA Moldova есть два хаба, предоставляющих услуги украинским беженцам: один из них находится в Центре для беженцев Daac-Hermes – YMCA Moldova в столичном районе Ботаника, а второй - это мобильный хаб, который работает в нескольких районах страны.
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