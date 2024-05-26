Многодетные орловские родители получат «щедрую» выплату на покупку формы для детей

Региональное правительство утвердило порядок предоставления единовременного пособия многодетной семье на обеспечение детей одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения.
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