Mash: «Королеву бурлеска» Бежецкую избили во время выступления 8 марта в Москве Ляля Бежецкая. Обложка © VK / Ляля Бежецкая Столичную «королеву бурлеска» Лялю Бежецкую избили во время выступления 8 марта за отказ явить зрителям своё тело.