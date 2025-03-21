Mash: «Королеву бурлеска» Бежецкую избили во время выступления 8 марта в Москве Ляля Бежецкая. Обложка © VK / Ляля Бежецкая Столичную «королеву бурлеска» Лялю Бежецкую избили во время выступления 8 марта за отказ явить зрителям своё тело.
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