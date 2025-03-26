Йеменские хуситы снова атаковали американский авианосец и ударили по целям в Израиле Йеменские хуситы снова атаковали американскую авианосную группу во главе с авианосцем USS Harry S.
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Йеменские хуситы снова атаковали американский авианосец и ударили по целям в Израиле Йеменские хуситы снова атаковали американскую авианосную группу во главе с авианосцем USS Harry S.
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