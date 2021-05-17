Спутник

235 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Табаков
    мне как то накакать на Италию и прочие "цивилизованные" образования!Европейцы начали ...
  • Псевдоним Псевдонимов
    Это ещё бельгийцы вполноги играли...Букмекеры дали пр...
  • Псевдоним Псевдонимов
    Смотрел вчера матч ? Какой вывод ? Команда не готова:( От слова совсем...Никакого креатива. Тупо вешать на Дзюбу - в...Букмекеры дали пр...

Дизайнерские открытки с Днем пульмонолога на 17 мая и благодарные поздравления для врачей

Дизайнерские открытки с Днем пульмонолога на 17 мая и благодарные поздравления для врачей

День пульмонолога Мы гордимся нашими пульмонологами, И в праздник особенный сказать им хотим, Самыми красивыми и громкими словами, Как благодарны за их работу мы им! С вашим днем вы вас с уваженьем поздравим, Восхищен вашей работой народ, Мы развития в профессии пожелаем, Чтобы двигались неустанно вы вперед! День пульмонолога Пульмонологи! С личным праздничком вас! Давайте не будем сыпать изысканностью фраз, А просто скажем – очень важна ваша работа, Ведь никто не сможет прожить без кислорода! Посему, желать хочу вам только лучшего, Полного выздоровления в каждом случае, И чтоб денежно отзывался любой успех, И только любовь, признанье и уважение ото всех! День пульмонолога День пульмонолога – праздник такой, Пускай не будет сегодня никто больной, Я хочу, чтобы вся больница улыбалась, И всем легко и полными легкими дышалось.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх