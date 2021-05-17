Дизайнерские открытки с Днем пульмонолога на 17 мая и благодарные поздравления для врачей

День пульмонолога Мы гордимся нашими пульмонологами, И в праздник особенный сказать им хотим, Самыми красивыми и громкими словами, Как благодарны за их работу мы им! С вашим днем вы вас с уваженьем поздравим, Восхищен вашей работой народ, Мы развития в профессии пожелаем, Чтобы двигались неустанно вы вперед! День пульмонолога Пульмонологи! С личным праздничком вас! Давайте не будем сыпать изысканностью фраз, А просто скажем – очень важна ваша работа, Ведь никто не сможет прожить без кислорода! Посему, желать хочу вам только лучшего, Полного выздоровления в каждом случае, И чтоб денежно отзывался любой успех, И только любовь, признанье и уважение ото всех! День пульмонолога День пульмонолога – праздник такой, Пускай не будет сегодня никто больной, Я хочу, чтобы вся больница улыбалась, И всем легко и полными легкими дышалось.